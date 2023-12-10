Лавров переадресовал Зеленскому вопрос о перспективах дипломатии по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров переадресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Таковой ему был задан 10 декабря на Дохийском форуме, в котором глава МИД РФ выступал в режиме онлайн.

«Вам следует позвонить господину Зеленскому. Потому что полтора года назад он подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством [президента РФ Владимира] Путина. Это хорошо известный факт», — предложил министр задавшему ему вопрос модератору дискуссии.

Лавров напомнил, что у украинской стороны был шанс урегулировать ситуацию политическим путем в марте и апреле 2022 года, сразу после начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса.

«Когда переговорщики достигли соглашения в Стамбуле, основанного на нейтралитете Украины без НАТО, но с некоторыми другими гарантиями, предоставляемыми Украине Россией совместно с Западом, эта сделка была отменена, потому что американцы и британцы решили, что если Путин готов подписать это, то нужно его больше обессилить. Это то, чем они занимаются сейчас», — указал глава МИД РФ.

Ранее, 1 декабря, Лавров указал, что Москва не видит со стороны Киева и западных стран никаких сигналов о готовности к политическому урегулированию военного конфликта России и Украины. Как отметил российский министр иностранных дел, для начала политического процесса по Украине «нужны двое, как в танго», однако «ребята» с противоположной стороны «танцуют брейк-данс».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией. При этом украинский лидер сообщил, что пока он не чувствует давления от западных союзников по этому вопросу, несмотря на неудачные результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он заявил Associated Press, что с наступлением зимы конфликт с Россией перешел в новую фазу.

При этом журналисты китайской газеты Global Times 8 декабря выразили мнение, что ситуация на Украине вскоре может перейти на следующую стадию, в ходе которой допустимы мирные переговоры, поскольку еще одно контрнаступление ВСУ маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.