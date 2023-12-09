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СМИ спрогнозировали переход конфликта на Украине к новому этапу

Global Times: украинский конфликт переходит на новый этап
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Ситуация на Украине вскоре может перейти на следующую стадию, в ходе которой допустимы мирные переговоры, написала 8 декабря китайская газета Global Times.

«Поскольку еще одно контрнаступление [Вооруженных сил Украины] маловероятно из-за огромных финансовых, физических и стратегических издержек последнего, возможно, вскоре откроется окно для возобновления каких-либо мирных переговоров», — прогнозирует обозреватель издания.

По его оценке, за ноябрьским заявлением главкома ВСУ Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте последовали проблемы с согласованием в конгрессе США новой военной помощи Украине. Кроме того, Киев и его западные партнеры допустили серию стратегических просчетов, подчеркивается в статье.

О том, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик, Залужный заявил 1 ноября в интервью The Economist. По его словам, спасти ситуацию, в которой оказалась украинская армия, мог бы только резкий технологический скачок. Также он признался, что долгое время не мог понять причину провалов ВСУ.

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Ранее в этот же день британская газета Express сообщила о страхе Запада поставлять ВСУ корабли из-за рисков их перехвата Вооруженными силами РФ. По мнению экспертов, поставки Украине кораблей гораздо опаснее, чем поставки любой другой техники, поскольку судам придется пройти через Черное море, притом усилить украинские военно-морские силы будет затруднительно.

В то же время жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. По ее словам, в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать». Она добавила, что в Киеве с большим сожалением наблюдают за тем, что желание помогать Украине в западных странах уменьшается.

Днем ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время подвижек по переговорам с конгрессом США о выделении новой помощи Украине нет. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден готов к компромиссам для утверждения бюджета в интересах Украины.

7 декабря газета The New York Times написала, что военная поддержка Украины «висит на волоске» из-за действий Байдена, который своими решениями расколол мнения членов Демократической партии. Отмечалось, что в сложившейся ситуации главе государства придется решать, на какие уступки в требованиях консерваторов ему нужно пойти, чтобы разблокировать помощь Украине и Израилю, в связи с чем поддержка Киева находится под большим вопросом.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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