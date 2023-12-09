В Британии объяснили страхом нежелание Запада передать Украине корабли

Запад не поставит ВСУ корабли из-за рисков их перехвата Вооруженными силами РФ. Об этом пишет издание Express 9 декабря.

За последние годы Запад выделял для Украины вооружение на миллиарды долларов: танки, ракеты истребители, но во всех этих поставках ни разу не было кораблей, об этом заявил изданию основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса.

«Поставки кораблей Украине гораздо более опасны, чем поставки любой другой техники», — сообщил Мендоса.

Британский эксперт заявил, что для того, чтобы доставить корабли на Украину, придется пройти через Черное море, где их может перехватить Россия.

«Усилить ВМС Украины будет гораздо сложнее, чем поставлять другое оружие и помощь <...> стране», — отметил Мендоса.

Ранее в этот день жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. По ее словам, в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность», и им «останется только умирать». Она добавила, что в Киеве с большим сожалением наблюдают за тем, что желание помогать Украине в западных странах уменьшается.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.