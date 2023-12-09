Жена Зеленского попросила Запад не прекращать поддержку Киева

Жена украинского лидера Елена Зеленская обратилась к Западу с просьбой не прекращать финансовую поддержку Украины. О необходимости для Киева продолжения оказания помощи она заявила в интервью телеканалу Би-би-си, опубликованном в субботу, 9 декабря.

По ее словам, в случае отказа западных стран от поддержки Киева украинцам грозит «смертельная опасность» и им «останется только умирать».

«Нам очень нужна помощь. Говоря простыми словами, мы не можем устать от этой ситуации, поскольку, если мы устанем, мы умрем. <...> А если мир устанет, значит, нам просто дадут умереть», — сказала Зеленская.

Она добавила, что в Киеве с большим сожалением наблюдают за тем, что желание помогать Украине в западных странах уменьшается.

«Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни. Поэтому больно это видеть», — заявила жена украинского президента.

Днем ранее газета Financial Times написала, что Украина перестает представлять особый интерес для стран Запада, а финансовые трудности, с которыми сталкивается Киев в данный момент, весьма велики. Как уточнило издание, чтобы покрыть все необходимые затраты на оборонную и социально-финансовую сферу Украины, стране потребуется $41 млрд внешних источников помощи.

До этого, 5 декабря, политический обозреватель телеканала CNN Стивен Коллинсон отметил, что безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, поскольку на оказание помощи Украине направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

В тот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе визита в США заявил, что у Украины без одобрения помощи стране в конгрессе США существует «большой риск» потерпеть поражение в конфликте. Он отметил, что если Соединенные Штаты Америки решат отложить перевод очередной суммы денег, то ситуация для Украины в конфликте не поменяется.

Руководитель офиса Зеленского также добавил, что без прямой американской бюджетной помощи Украине будет трудно поддерживать население своей страны и обеспечивать выживание людей. Говоря о планах действий ВСУ, он указал, что военные намерены «комбинировать оборону с отдельными наступательными операциями по некоторым направлениям».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.