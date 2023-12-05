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Сюжет:

CNN спрогнозировал лишение Украины финансирования США из-за провала ВСУ

CNN: провал ВСУ на фронте может полностью лишить Украину финансирования от США
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Безуспешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) поставило под вопрос дальнейшее финансирование страны со стороны США, написал 5 декабря политический обозреватель CNN Стивен Коллинсон.

«Провал попытки Украины превратить ее давно обещанное контрнаступление в конкретные победы привел скептиков в вопросе предоставления помощи к вопросам, используется ли она эффективно и сколько еще будет длиться конфликт», — отметил журналист.

Подобные опасения он назвал обоснованными, поскольку на оказание помощи Украине со стороны США направляются миллиарды долларов американских налогоплательщиков, подчеркнул Коллинсон.

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Ранее в этот день американский журналист Клейтон Моррис выразил мнение, что Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти откажутся безоговорочно капитулировать. Киевский режим сделал неверный выбор, отказавшись от Минских соглашений, указал Моррис.

Накануне обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич заявил, что правительства США и Великобритании намеренно затягивают конфликт на Украине. По его мнению, Украина и Россия были в шаге от мирных переговоров, однако этому помешали страны НАТО, которые заинтересованы в длительном противостоянии с РФ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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