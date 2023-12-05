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Сюжет:

СМИ заявили о намеренном затягивании Западом конфликта на Украине

RS: Запад намеренно затягивает конфликт на Украине
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Правительства США и Великобритании намеренно затягивают конфликт на Украине. Об этом в понедельник, 4 декабря, заявил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

«Становится всё труднее отрицать, что конфликт на Украине мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства США и Великобритании работали над тем, чтобы этого не произошло», — написал он.

Кроме того, утверждение, что Украина и Россия были в шаге от мирных переговоров, обоснованны, добавил журналист. По мнению Марсетича, достижению этого помешали государства НАТО, так как западные страны заинтересованы в длительном противостоянии с Россией.

Обозреватель подчеркнул, что Украина заплатила высокую цену за участие в этой военной кампании, ведь тысячи людей погибли, а само государство столкнулось с «глубокими экономическими, демографическими и даже территориальными потерями».

«Это могло бы стать жизненно важным уроком для Соединенных Штатов и других государств НАТО. Этот урок они могли бы применить, чтобы предотвращать другие конфликты в будущем», — указал Марсетич.

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27 ноября заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила в интервью, что Киев не пойдет на мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций. При этом в тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Известиям», что если соглашение о мире будет обуславливаться Киевом выплатой репараций, то для Москвы сам переговорный процесс не может начаться, что на Украине хорошо понимают.

До этого, 24 ноября, депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что в 2022 году экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией. Украинский политик добавил, что Киев также не согласился на прекращение боевых действий, поскольку «это противоречит его конституции, где прописан блоковый статус» страны.

22 ноября президент России Владимир Путин еще раз напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также российский лидер подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией, и указал, что «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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