Украина потеряет еще большее количество территорий, если власти страны откажутся безоговорочно капитулировать. Об этом 5 декабря заявил американский журналист Клейтон Моррис, указав, что украинское руководство совершило ужасную ошибку, отказавшись от Минских соглашений.

«Для Украины всë может стать намного хуже. <...> Представьте себе, если украинцы не сдадутся безоговорочно, как далеко продвинется Россия и сколько еще земли она возьмет под контроль? И очень скоро эта страна полностью развалится, у нее не будет выхода к морю», — заявил он в эфире Youtube-канала Redacted.

Журналист указал, что власти страны, отказавшись от Минских соглашений, сделали неверный выбор, поскольку тогда они бы могли сохранить свои территории. А теперь же, чем дольше будет идти конфликт, тем будет хуже, так как Украина может лишиться всего.

«А что произойдет на западной стороне, если Польша решит взять те земли, которые захочет? Тогда Украина перестанет существовать как страна», — приводит слова журналиста «Газета.Ru».

Ранее, 4 декабря, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, описывая ситуацию в стране, отметил, что попытки втянуть Вооруженные силы Украины (ВСУ) в «омут интриг и подковерной борьбы» в Киеве закончатся катастрофически. Он добавил, что всё это происходит «на фоне нескончаемого пиара, надоевших видосиков, политической трескотни и неполноценных государственных институтов».

До этого, 2 декабря, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после окончания конфликта заплатит за свои ошибки. По его словам, у украинцев накопилось множество неразрешенных вопросов к главе государства.

Американская газета The Washington Post 4 декабря заявила, что причинами, которые привели к провалу контрнаступления Украины, являются разногласия между Киевом и Вашингтоном, просчеты Запада, а также недостаточная оценка российских сил. Газета отмечает, что несмотря на помощь киевскому режиму со стороны Великобритании и США в планировании контрнаступления, власти стран недооценили силы России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.