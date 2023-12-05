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На Украине призвали не втягивать ВСУ в политические интриги страны

Депутат рады Кучеренко: втягивание ВСУ в политические интриги грозит катастрофой
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Попытки втянуть вооруженные силы Украины (ВСУ) в «омут интриг и подковерной борьбы» в Киеве закончатся катастрофически. Об этом 4 декабря заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

За последние 10 лет в стране вместо построения военной экономики, проходила масса «космических конференций», которые, по его мнению, не имеют никакой ценности.

«И всё это на фоне нескончаемого пиара, надоевших видосиков, политической трескотни и неполноценных государственных институтов, начиная с Верховной рады и правительства и заканчивая неконституционным «офисом» (президента Украины. — Ред.)», — написал Кучеренко в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Ранее, 2 декабря, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский после окончания конфликта заплатит за свои ошибки. По его словам, у украинцев также накопилось множество неразрешенных вопросов к главе государства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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