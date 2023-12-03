Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предупредил москвичей о мощном снегопаде 3 декабря
Происшествия
МЧС ликвидировало открытое горение в Карачаево-Черкесии
Мир
Лукашенко проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае
Мир
Власти Турции задержали лидера российской ОПГ Шамиля Амирова
Общество
Путин указал на важность квалифицированной юридической поддержки участников СВО
Общество
Москалькова анонсировала посещения пленных РФ и Украины омбудсменами стран
Мир
Девять человек погибли в результате нападения на шахту в Перу
Мир
Столтенберг призвал готовиться к плохим новостям с Украины
Происшествия
В Челябинской области пассажир автобуса напал на людей с ножом
Мир
Трамп заявил о начале «крестового похода» против Байдена
Армия
Военные ЦВО взяли в плен восьмерых боевиков ВФУ
Мир
Al Arabiya сообщил о девяти погибших при ударе ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Газе
Армия
Российские десантники уничтожили бронемашину ВСУ с помощью ПТРК «Корнет»
Наука и техника
«Прогресс МС-25» доставит на МКС новогодние подарки и 48 перепелиных яиц
Мир
ВСУ за сутки выпустили 30 снарядов по населенным пунктам ДНР
Сюжет:

Кличко сообщил о предстоящей плате Зеленского за свои ошибки

Мэр Киева Кличко: Зеленский платит за свои ошибки, Залужный сказал правду
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания конфликта с Россией заплатит за свои ошибки. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В беседе со швейцарской 20min градоначальник указал, что его не удивляет падение популярности Зеленского.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки», — указал Кличко.

По его словам, у украинцев также накопилось множество неразрешенных вопросов к главе государства. Тем не менее у Зеленского есть «важная функция», которая обязывает население поддерживать президента страны, отметил Кличко.

«Но в конце этого <конфликта> каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи», — сообщил мэр Киева.

Кроме того, Кличко поддержал позицию главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, согласно которой украинские силы не могу добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик.

«Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но мы не можем делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его ясные слова — это ошибочно», — заявил Кличко.

Бесславный герой: чем закончится для Зеленского попытка героизации нацизма
Обеление лидера националистов Степана Бандеры нужно не для самих украинцев, а для «западного заказчика», уверены эксперты

Ранее, 2 декабря, Кличко заявил немецкому журналу Der Spiegel, что Украина движется к авторитаризму из-за действий Зеленского. По мнению Кличко, при нынешнем президенте на Украине почти не осталось независимых институтов власти, единственный действующий из них — это местное самоуправление, однако и на него оказывается сильное давление.

До этого, 8 ноября, Кличко обвинил власть в том, что она не справилась с финансированием армии, указав на то, что сейчас она пытается переложить вину за это на местное самоуправление. Он также указал, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев — 60%.

При этом 30 ноября депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023