Кличко сообщил о предстоящей плате Зеленского за свои ошибки

Президент Украины Владимир Зеленский после окончания конфликта с Россией заплатит за свои ошибки. Об этом в субботу, 2 декабря, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В беседе со швейцарской 20min градоначальник указал, что его не удивляет падение популярности Зеленского.

«Люди видят, кто эффективен, а кто нет. А ожиданий было и есть много. Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки», — указал Кличко.

По его словам, у украинцев также накопилось множество неразрешенных вопросов к главе государства. Тем не менее у Зеленского есть «важная функция», которая обязывает население поддерживать президента страны, отметил Кличко.

«Но в конце этого <конфликта> каждый политик заплатит за свои успехи или неудачи», — сообщил мэр Киева.

Кроме того, Кличко поддержал позицию главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, согласно которой украинские силы не могу добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик.

«Конечно, мы можем в эйфории лгать нашему народу и нашим партнерам. Но мы не можем делать это вечно. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за его ясные слова — это ошибочно», — заявил Кличко.

Ранее, 2 декабря, Кличко заявил немецкому журналу Der Spiegel, что Украина движется к авторитаризму из-за действий Зеленского. По мнению Кличко, при нынешнем президенте на Украине почти не осталось независимых институтов власти, единственный действующий из них — это местное самоуправление, однако и на него оказывается сильное давление.

До этого, 8 ноября, Кличко обвинил власть в том, что она не справилась с финансированием армии, указав на то, что сейчас она пытается переложить вину за это на местное самоуправление. Он также указал, что все города и так платят в госбюджет 40% НДФЛ своих общин, а Киев — 60%.

При этом 30 ноября депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.