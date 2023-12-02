Мэр Киева Кличко обвинил администрацию Зеленского в авторитаризме

Украина находится на пути к авторитаризму, а из-за действий президента Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти. Таким мнением с журналом Der Spiegel 1 декабря поделился мэр Киева Виталий Кличко.

В беседе с изданием он отметил, что сейчас на Украине остался единственный независимый институт — местное самоуправление. Однако и на него оказывается сильное давление, отметил глава Киева. Так, в нескольких крупных городах избранные мэры были отстранены от должности простым решением суда.

Кличко считает, что в администрации Зеленского в мэрах видят «атавизм», препятствие на пути централизации властных структур в стране. Тем не менее превратить Украину в авторитарное государство «практически невозможно», резюмировал он.

Кроме того, мэр указал, что с самого начала российской спецоперации у него не было ни одной встречи или телефонного разговора с Зеленским, хотя киевская ратуша находится всего в нескольких сотнях метров от администрации президента страны.

В июле Кличко также заявил, что он готов представить свою кандидатуру на выборах президента Украины. Он отмечал, что говорить на эту тему более предметно он сможет тогда, когда начнется предвыборная кампания. В частности, по его мнению, говорить о выборах главы государства на Украине можно будет только после окончания боевых действий.

При этом 30 ноября депутаты Верховной рады подписали декларацию о недопустимости проведения выборов в военное время. Согласно документу, президентские выборы будут проведены не ранее чем через полгода после отмены военного положения.