Бывший боксер и нынешний мэр Киева Виталий Кличко заявил 14 июля, что готов был бы представить свою кандидатуру на выборах президента Украины. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Левый берег».

«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт, для того чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам всё и отдаю всё», — заявил киевский градоначальник.

Он отметил, что говорить на эту тему более предметно он сможет тогда, когда начнется предвыборная кампания. В частности, по его мнению, говорить о выборах главы государства на Украине можно будет только после окончания боевых действий.

Что касается планов еще раз занять пост мэра, Кличко также считает, что анонсировать их в данной ситуации «будет большой глупостью».

За день до этого украинский боксер Александр Усик заявил о планах баллотироваться на пост президента Украины после того, как еще раз станет абсолютным чемпионом. При этом он добавил, что даже если завершит свою профессиональную карьеру, бокс никуда не исчезнет из его жизни.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си заявил, что новые выборы президента в стране могут пройти только после завершения боевых действий. В настоящее же время на Украине введено военное положение, в период которого, согласно закону, выборы проводить нельзя.

Следующие выборы президента Украины были намечены на 31 марта 2024 года. Дата (последнее воскресенье марта пятого года президентской каденции) зафиксирована в украинской Конституции и законе «О выборах президента Украины». Однако голосование может не состояться или быть отложено на неопределенный срок, так как на территории Украины продолжает действовать режим военного положения, который был введен в феврале 2022 года.

Действующий президент Украины Зеленский занимает пост с 20 мая 2019 года. На старте государственной службы он был уверен в том, что до конца его срока боевые действия в Донбассе удастся завершить. Несмотря на это, под руководством Зеленского не началась имплементация Минских соглашений, обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВФУ не прекращались.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.