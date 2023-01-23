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Когда пройдут выборы президента Украины в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Следующие выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года. Дата (последнее воскресенье марта пятого года президентской каденции) зафиксирована в украинской конституции и законе «О выборах президента Украины».

Баллотироваться на пост могут граждане Украины старше 35 лет, проживавшие в стране не менее 10 лет до дня выборов, владеющие украинским языком.

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По умолчанию голосование проходит в один тур. Если ни один из кандидатов не набирает 50% «за» + 1 голос, назначается второй тур, куда выходят два кандидата-лидера. В случае доказательства фальсификации допускается проведение третьего тура.

Впрочем, голосование весной 2024 года может не состояться и быть отложено на неопределенный срок. Для наступления этих обстоятельств на территории Украины должен продолжать действовать режим военного положения, который был введен в феврале 2022 года.

Норма указана в статье 19 закона «О правовом режиме военного положения». Из документа следует, что во время действия военного положения запрещается изменение конституции Украины, проведение выборов президента и Верховной рады, референдумов всех уровней, массовых собраний, забастовок.

Действующий глава республики Владимир Зеленский занимает пост с 20 мая 2019 года. На старте государственной службы он выражал уверенность в том, что до конца его срока боевые действия в Донбассе удастся завершить. Несмотря на это, под руководством Зеленского не началась имплементация Минских соглашений, обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВФУ не прекращались.

22 февраля 2022 года руководство Донецкой и Луганской народных республик обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой о признании их суверенитета.

24 февраля с целью защиты мирных жителей ДНР и ЛНР российский лидер объявил о начале военной спецоперации. В рамках СВО продолжают освобождаться населенные пункты, в них устанавливается мирная жизнь.

30 сентября республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области стали субъектами РФ. Решение о вхождении в состав России приняли местные жители на референдуме.

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