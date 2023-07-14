Боксер Усик заявил о желании баллотироваться в президенты Украины

Боксер Александр Усик заявил о планах баллотироваться на пост президента Украины.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал он в интервью на YouTubе-канале Seconds Out 13 июля.

Спортсмен признался, что нацелен стать абсолютным чемпионом, а «дальше посмотрим».

«Но даже если профессиональная карьера будет завершена, бокс никуда не исчезнет из моей жизни», — уверен он.

Боксер подписал контракт на поединок с британцем Тайсоном Фьюри, о чем стало известно 4 июля. Дата и место проведения боя не уточняется.



Также ожидается, что 26 августа украинский спортсмен и англичанин Даниэль Дюбуа будут бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.



Усик обладает чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и IBF.