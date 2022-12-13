Усик и Дюбуа поборются за титул чемпиона мира в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик и англичанин Даниэль Дюбуа поборются за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщила пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

«Комитет чемпионатов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) заказал бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа», — говорится в сообщении в Twitter.

В организации не уточнили дату и место проведения боя.

Александр Усик является непобежденным боксером. На его счету 20 побед. В активе британца 20 поединков, из которых 19 побед и одно поражение.

В сентябре британский боксер, чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри в жесткой форме призвал Александра Усика принять титульный бой в декабре. Однако украинский боец отказался, сказав, что хочет насладиться домашними делами.

Позднее, 4 декабря, Фьюри после победы над соотечественником Дереком Чисорой и защиты своего титула вновь вызвал на бой Усика. Он назвал его «зайчиком» и пообещал похоронить украинца.

Российский боксер Дмитрий Кудряшов высоко оценил шансы Усика победить Фьюри. У украинца достаточно навыков, чтобы отправить британца «на пол», отметил он.

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в свою очередь назвал Фьюри одним из сильнейших соперников для Усика. Дрозд считает, что сегодня украинец является единственным оппонентом для уровня Фьюри.