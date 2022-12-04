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Кудряшов оценил шансы Усика победить в бою против Фьюри

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Фото: REUTERS/Action Images/Andrew Couldridge
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов в беседе с «Известиями» 4 декабря высоко оценил шансы украинца Александра Усика победить британца, чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, который вызвал его на бой.

«Фьюри вызвал не только Усика, но и [британского боксера-профессионала] Джо Джойса. Фьюри вообще эпатажный товарищ, но не факт, что этот бой состоится. Потому как промоутеры должны договориться, каналы и так далее. Это очень сложная история», — сказал он.

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Тем не менее Кудряшов считает, что Усик способен одолеть Фьюри, несмотря на разность в габаритах. У украинца достаточно навыков, чтобы отправить британца «на пол», добавил он.

При этом боксер призвал руководствоваться не телосложением спортсменов, а реальными примерами.

«Скажете, Усик маленький? Но [американский боксер Стив] Каннингем такой же, и он делал это с Фьюри. Если проводить аналогию по боям Усика с [британским боксером Дереком] Чисорой и Фьюри с Чисорой, то кажется, что Фьюри выиграет Усика без труда, но это не так», — считает Кудряшов.

По поводу победы Фьюри над Чисорой он сказал, что неоднократно прогнозировал такой исход.

Фьюри победил Чисору и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC ранее в этот день. После победы Фьюри вызвал на бой Усика. Он назвал его «зайчиком» и пообещал похоронить украинца.

В сентябре Тайсон Фьюри в жесткой форме призвал Александра Усика принять титульный бой в декабре. Однако украинский боец отказался, сказав, что хочет насладиться домашними делами.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Александр Усик являются непобежденными боксерами. В активе британца 33 победы, у украинца — 20.

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