Сулейманово решение: WBC усилило изоляцию российских боксеров

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканец Маурисио Сулейман сообщил, что организация исключит из своих рейтингов спортсменов из России и Белоруссии. Это решение было принято на конгрессе WBC в мексиканском Акапулько. Спортсмены могут подать прошение о пересмотре решения в индивидуальном порядке, заявил Сулейман. На данный момент на высоких позициях в рейтингах WBC находятся 16 российских боксеров. Им придется или выступать под чужими флагами или переходить в другие боксерские объединения, которые не дискриминируют россиян. Опрошенные «Известиями» эксперты не исключают, что решение WBC принято под политическим давлением США, которые пригрозили организации проблемами с проведением рейтинговых боев на своей территории.

Под давлением

Отношения с российскими боксерами решила прервать уже вторая престижная международная организация бойцов-профессионалов — Всемирный боксерский совет (WBC). «Все спортсмены из России и Белоруссии будут исключены из рейтингов WBC. Ни один бой под эгидой WBC не будет проходить на территории этих двух стран, так же как и поединок за титул чемпиона мира по версии WBC» , — заявил президент организации Маурисио Сулейман на конгрессе в Акапулько.

Ранее подобное решение приняли и во Всемирной боксерской ассоциации (WBA), правда, сделав исключение для трех спортсменов — Дмитрия Бивола, Алексея Егорова и Раджаба Бутаева, которым предстояли титульные бои.

Сулейманово решение На фото Раджаб Бутаев Фото: Getty Images/Steve Marcus

— Это странное решение, не ожидал от профессиональных организаций того, что они будут смешивать спорт с политикой, но, к сожалению, это происходит все чаще, — сказал «Известиям» именитый российский боксер, депутат Государственной Думы России Николай Валуев. — Для WBC это еще и чревато финансовыми потерями. Это все равно, что рубить сук, на котором сидишь. Профессиональный бокс лишается интересных поединков, а организация — доходов. Сегодня адекватности в мире крайне мало, но меньше всего я ожидал проявления политической ангажированности от профессиональных спортивных лиг. Какой выход из этой ситуации для наших боксеров? Они просто перейдут в соревнования по эгидой других организаций.

В настоящий момент на высоких позициях в рейтингах WBC в разных весовых категориях находятся 16 боксеров из России. Теоретически, четверо из них — Арсланбек Махмудов, Артур Бетербиев, Игорь Михалкин и Сергей Ковалев могут продолжить выступление под флагами других стран, в которых постоянно живут и тренируются. У Бетербиева это Канада, у Ковалева — США, у Махмудова и Михалкина — Германия.

Сулейманово решение На фото Сергей Ковалев (слева) Фото: Getty Images/Ethan Miller

Маурисио Сулейман не исключил такую возможность, заявив, что любой боксер сможет подать прошение о пересмотре решения конгресса WBC, и будет оставлен в рейтингах, если докажет, что не имеет никаких связей с Россией. Остальным будет сложнее. Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO и депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог не исключил, что решение исключить россиян из WBC принято под давлением.

— Не исключено, что на мексиканское руководство WBC оказали политическое давление со стороны США, пригрозив сложностями с организацией кассовых боев. К сожалению, сегодня политика проникает во все сферы жизни. Тем более такие публичные, как спорт, — заявил «Известиям» Дмитрий Пирог.

Аналогичного мнения придерживается и известный российский боксер Дмитрий Кудряшов.

— Для меня не стало неожиданностью решение Сулеймана, — отметил он в беседе с «Известиями». — В кулуарах давно говорили о таком развитии событий, особенно после решения WBA. Увы, но лозунг спорт вне политики не работает. Сложно сказать, при чем тут российские и белорусские боксеры, которые своим тяжелым трудом добывают позиции в рейтинге. Это опасный прецедент, который в будущем плохо отразится на репутации WBC.

Равнение на Уайта

Тем российским боксерам, которые не захотят ради выступления в соревнованиях WBC менять формальное гражданство, придется переходить в бои под эгидой других организаций, отметили опрощенные «Известиями» эксперты. Благо, ни WBC, ни WBA не обладают полной монополией в этом виде спорта. Помимо них есть и другие с ассоциации, где в отношении россиян не применяют дискриминационные меры.

В качестве подобного примера Дмитрий Кудряшов привел промоушен смешанных единоборств UFC во главе с Даном Уайтом.

— Дана без проблем допускает российских бойцов на свои события, — отметил собеседник «Известий». — И никто на него не обижается, а наоборот поддерживают, так как он не смешивает спорт с политикой. Нашим же боксерам не стоит расстраиваться. Возможности и варианты проявить себя у них будут. Пусть и не в контексте WBC. Мы можем сами организовывать рейтинговые бои на территории России и таким образом покажем, что сильнее обстоятельств. А ситуации а в скором времени разрешится.

Сулейманово решение Фото: Getty Images/Zuffa LLC/Chris Unger

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев также считает, что Сулейману стоило бы взять пример с американского коллеги Дана Уайта.

— Уверен, что скоро Маурисио Сулейман одумается, он опытный человек.— заявил «Известиям» Камил Гаджиев.

И затем напрямую обратился к главе WBC с призывом не лишать любителей бокса возможности болеть за своих бойцов, а всему миру — «наслаждаться мастерством российских и белорусских спортсменов».