Второй с левой: Дмитрий Бивол встретится с опасным нокаутером
Вечером 5 ноября в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится вечер бокса, в главном поединке которого Дмитрий Бивол встретится с мексиканцем Хильберто Рамиресом. На кону пояс WBA Super в полутяжелом дивизионе, который 31-летний россиянин будет защищать уже в четвертый раз. Он считается безоговорочным фаворитом, но Рамирес — серьезный соперник, который уже несколько раз обрывал победные серии сильных боксеров, а сам имеет соотношение побед и поражений 44–0. Так что россиянина, вероятно, ждет один из тяжелейших боев в карьере.
Прерванные серии
После победы Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом российские поклонники бокса ждали объединительный супербой с Артуром Бетербиевым. Но такой поединок пока организовывать не торопятся. Бой с Рамиресом тоже возник не сразу. Сначала промоутер россиянина Эдди Хирн планировал свести Бивола с Джошуа Буатси. Британцу сделали предложение, и сам Дмитрий уже начал готовиться к сопернику, но в WBA на это противостояние наложили вето — заявили, что Бивол должен встретиться с обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.
Для боксера из России защита станет четвертой. Ранее он справился с Крэйгом Ричардсом, Умаром Саламовым и Саулем Альваресом. Рамирес по прозвищу Зурдо («левша» в переводе с испанского. — «Известия») завоевал статус обязательного претендента в поединке с кубинцем Юниески Гонсалесом, а затем защитил право на бой с Биволом, одолев немца Доминика Бёзеля. Оба раза Зурдо нокаутировал соперников. Всего у него 30 нокаутов в 44 проведенных поединках. Рамирес выступает в полутяжелом весе недавно — он поднялся дивизионом в 2019-м, оставив вакантным пояс WBO во втором среднем весе.
Мексиканский боксер Хильберто Рамирес (справа) во время тренировки перед боем с российским боксером Дмитрием Биволом, 11 октября 2022 года
У Зурдо уже есть опыт выступлений против боксера из России: еще до прыжка в новую категорию он бился с Максимом Власовым. Поединок получился близким и продлился все 10 раундов, но все трое судей отдали победу Хильберто. Если в 72 кг Зурдо иногда доводил бои до решений, то в полутяжах мексиканец не допускает осечек: все пять боев закончились не позже 10-го раунда.
Бивол и Рамирес — ровесники, обоим по 31, но мексиканец начал профессиональную карьеру на пять лет раньше. Если в любительском боксе он стартовал с семи поражений, то в профи — с пяти побед нокаутами в первом и втором раундах. Дмитрий — не первый соперник Хильберто с нулем в графе «поражения»: он уже портил рекорды Рожелио Медине (23–0 перед боем с Зурдо), Джесси Харту (22–0), Хабибу Ахмеду (25–0–1) и Роамеру Ангуло (23–0). В карьере Бивола был только один боксер, который до встречи с россиянином не проигрывал — Феликс Валера (13–0). У Рамиреса сейчас — 44–0.
Несмотря на переход из категории ниже, Рамирес выглядит габаритным даже для полутяжеловесов. С ростом 189 см и размахом рук 191 см он сильно превосходит Бивола, который на шесть сантиметров ниже и на восемь уступает в длине конечностей. Дмитрий не раз бил оппонентов схожей антропометрии, но даже Умар Саламов и Хильберт Кастильо Ривера уступают уровнем мексиканцу. Очевидно, что и для самого Зурдо Бивол станет главным вызовом в жизни — прошлые соперники мексиканца не смогли бы на равных конкурировать с Дмитрием.
Второй против 37-го
Рамирес долго ждал шанса встретиться с Биволом — еще до боя россиянина с Альваресом он утверждал, что Дмитрий от него бегает. Хильберто вообще часто жалуется, что соперники не реагируют на его вызовы. Такие же претензии он предъявлял и Артуру Бетербиеву, на которого нацелился еще после победы россиянина над Адамом Дайнесом.
Мексиканец Хильберто Рамирес и немец Доминик Бёзель во время боя в полутяжелом весе,14 мая 2022 года
«Последние пару лет он избегал меня, но теперь ему некуда идти, так что сейчас самое время. Это будет захватывающий бой для меня и фанатов. Это поединок, о котором болельщики давно просили. Теперь два лучших бойца в полутяжелом весе будут драться друг с другом», — заявил Рамирес в интервью boxing247.com, комментируя предстоящий бой с Биволом.
Букмекеры считают безусловным фаворитом россиянина — его победа любым способом идет за 1,28. Рамиреса можно забрать за 3,90. Аналитики считают более вероятным, что бой пройдет всю дистанцию, а нокаут Дмитрия оценивается коэффициентом 4,60. Если Зурдо умудрится нокаутировать россиянина, сыграет ставка с кэфом 7,75.
Мексиканцу почти не дают шансов во многом благодаря громкой победе Бивола над Саулем. После нее Дмитрий поднялся на второе место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии сайта Boxrec. Хильберто Рамирес в этом списке скромно располагается на 37-й строчке.
Но мексиканец предельно мотивирован, и на то есть причины. В случае победы над Биволом он не только заберет пояс WBA Super в полутяжелом дивизионе, но и станет чемпионом в двух весовых категориях, а также отомстит за Сауля Альвареса. О желании поквитаться за соотечественника Зурдо сообщил сам: «Хорошо, что он фаворит в нашем бою, потому что это еще больше мотивирует. Для меня как для гордого мексиканца было бы честью отомстить ради мексиканского народа за поражение Канело».
Россиянин Дмитрий Бивол после победы над мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, 7 мая 2022 года
Бивол такими громкими заявлениями не бросался — россиянин трезво оценил уровень Рамиреса и даже признался, что уже хотел провести с ним бой, когда тот выступал во втором среднем весе. «У него хорошие удары по корпусу, он хорошо делает вес, он уверен в себе. Я хотел драться с ним года три–четыре назад и сказал своей команде: «Давайте устроим этот бой». В первую очередь он был чемпионом в суперсреднем весе. У него ноль поражений, это хороший вызов для меня», — приводит слова Бивола BoxingScene.
Ориентировочное время начало поединка — 4 ноября, в 23:50 по московскому времени. В прямом эфире встречу будет транслировать «Первый канал».