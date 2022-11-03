Второй с левой: Дмитрий Бивол встретится с опасным нокаутером

Вечером 5 ноября в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится вечер бокса, в главном поединке которого Дмитрий Бивол встретится с мексиканцем Хильберто Рамиресом. На кону пояс WBA Super в полутяжелом дивизионе, который 31-летний россиянин будет защищать уже в четвертый раз. Он считается безоговорочным фаворитом, но Рамирес — серьезный соперник, который уже несколько раз обрывал победные серии сильных боксеров, а сам имеет соотношение побед и поражений 44– 0. Так что россиянина, вероятно, ждет один из тяжелейших боев в карьере.

Прерванные серии

После победы Дмитрия Бивола над Саулем Альваресом российские поклонники бокса ждали объединительный супербой с Артуром Бетербиевым. Но такой поединок пока организовывать не торопятся. Бой с Рамиресом тоже возник не сразу. Сначала промоутер россиянина Эдди Хирн планировал свести Бивола с Джошуа Буатси. Британцу сделали предложение, и сам Дмитрий уже начал готовиться к сопернику, но в WBA на это противостояние наложили вето — заявили, что Бивол должен встретиться с обязательным претендентом Хильберто Рамиресом.

Для боксера из России защита станет четвертой. Ранее он справился с Крэйгом Ричардсом, Умаром Саламовым и Саулем Альваресом. Рамирес по прозвищу Зурдо («левша» в переводе с испанского. — «Известия») завоевал статус обязательного претендента в поединке с кубинцем Юниески Гонсалесом, а затем защитил право на бой с Биволом, одолев немца Доминика Бёзеля. Оба раза Зурдо нокаутировал соперников. Всего у него 30 нокаутов в 44 проведенных поединках. Рамирес выступает в полутяжелом весе недавно — он поднялся дивизионом в 2019-м, оставив вакантным пояс WBO во втором среднем весе.

Второй с левой Мексиканский боксер Хильберто Рамирес (справа) во время тренировки перед боем с российским боксером Дмитрием Биволом, 11 октября 2022 года Фото: Getty Images/Golden Boy/Cris Esqueda

У Зурдо уже есть опыт выступлений против боксера из России: еще до прыжка в новую категорию он бился с Максимом Власовым. Поединок получился близким и продлился все 10 раундов, но все трое судей отдали победу Хильберто. Если в 72 кг Зурдо иногда доводил бои до решений, то в полутяжах мексиканец не допускает осечек: все пять боев закончились не позже 10-го раунда.

Бивол и Рамирес — ровесники, обоим по 31, но мексиканец начал профессиональную карьеру на пять лет раньше. Если в любительском боксе он стартовал с семи поражений, то в профи — с пяти побед нокаутами в первом и втором раундах. Дмитрий — не первый соперник Хильберто с нулем в графе «поражения»: он уже портил рекорды Рожелио Медине (23–0 перед боем с Зурдо), Джесси Харту (22–0), Хабибу Ахмеду (25–0–1) и Роамеру Ангуло (23–0). В карьере Бивола был только один боксер, который до встречи с россиянином не проигрывал — Феликс Валера (13–0). У Рамиреса сейчас — 44–0.

Несмотря на переход из категории ниже, Рамирес выглядит габаритным даже для полутяжеловесов. С ростом 189 см и размахом рук 191 см он сильно превосходит Бивола, который на шесть сантиметров ниже и на восемь уступает в длине конечностей. Дмитрий не раз бил оппонентов схожей антропометрии, но даже Умар Саламов и Хильберт Кастильо Ривера уступают уровнем мексиканцу. Очевидно, что и для самого Зурдо Бивол станет главным вызовом в жизни — прошлые соперники мексиканца не смогли бы на равных конкурировать с Дмитрием.

Второй против 37-го

Рамирес долго ждал шанса встретиться с Биволом — еще до боя россиянина с Альваресом он утверждал, что Дмитрий от него бегает. Хильберто вообще часто жалуется, что соперники не реагируют на его вызовы. Такие же претензии он предъявлял и Артуру Бетербиеву, на которого нацелился еще после победы россиянина над Адамом Дайнесом.

Второй с левой Мексиканец Хильберто Рамирес и немец Доминик Бёзель во время боя в полутяжелом весе,14 мая 2022 года Фото: Getty Images/Golden Boy/Tom Hogan

«Последние пару лет он избегал меня, но теперь ему некуда идти, так что сейчас самое время. Это будет захватывающий бой для меня и фанатов. Это поединок, о котором болельщики давно просили. Теперь два лучших бойца в полутяжелом весе будут драться друг с другом» , — заявил Рамирес в интервью boxing247.com, комментируя предстоящий бой с Биволом.

Букмекеры считают безусловным фаворитом россиянина — его победа любым способом идет за 1,28. Рамиреса можно забрать за 3,90. Аналитики считают более вероятным, что бой пройдет всю дистанцию, а нокаут Дмитрия оценивается коэффициентом 4,60. Если Зурдо умудрится нокаутировать россиянина, сыграет ставка с кэфом 7,75.

Мексиканцу почти не дают шансов во многом благодаря громкой победе Бивола над Саулем. После нее Дмитрий поднялся на второе место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий по версии сайта Boxrec. Хильберто Рамирес в этом списке скромно располагается на 37-й строчке.

Но мексиканец предельно мотивирован, и на то есть причины. В случае победы над Биволом он не только заберет пояс WBA Super в полутяжелом дивизионе, но и станет чемпионом в двух весовых категориях, а также отомстит за Сауля Альвареса. О желании поквитаться за соотечественника Зурдо сообщил сам: «Хорошо, что он фаворит в нашем бою, потому что это еще больше мотивирует. Для меня как для гордого мексиканца было бы честью отомстить ради мексиканского народа за поражение Канело».

Второй с левой Россиянин Дмитрий Бивол после победы над мексиканцем Саулем Альваресом в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, 7 мая 2022 года Фото: Getty Images/ Ethan Miller

Бивол такими громкими заявлениями не бросался — россиянин трезво оценил уровень Рамиреса и даже признался, что уже хотел провести с ним бой, когда тот выступал во втором среднем весе. «У него хорошие удары по корпусу, он хорошо делает вес, он уверен в себе. Я хотел драться с ним года три–четыре назад и сказал своей команде: «Давайте устроим этот бой». В первую очередь он был чемпионом в суперсреднем весе. У него ноль поражений, это хороший вызов для меня», — приводит слова Бивола BoxingScene.