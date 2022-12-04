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Дрозд назвал Фьюри одним из сильнейших соперников для Усика

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Фото: REUTERS/Action Images/Andrew Couldridge
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Британский боксер, чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри является одним из сильнейших соперников для украинца Александра Усика. Об этом в беседе с «Известиями» заявил в воскресенье, 4 декабря, бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

«Тайсон Фьюри — один из самых сильных претендентов и соперников для Усика. Бой может сложиться по-разному. Саша может сделать очередной фейерверк в своем исполнении, но Фьюри — реальный чувак, который готов побить любого, и он это доказывает», — сказал он.

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Дрозд считает, что сегодня Усик является единственным оппонентом для уровня Фьюри. При этом, по мнению бойца, у украинца меньше шансов на победу в противостоянии с британцем, чем во втором бою с его соотечественником Энтони Джошуа.

Победу Фьюри над боксером Дереком Чисорой Дрозд назвал абсолютно ожидаемой.

«Тайсон Фьюри набрал большие обороты. <…> Над Чисорой была очень легкая победа, он доминировал почти весь бой и завершил досрочно», — добавил спортсмен.

Ранее в этот день российский боксер Дмитрий Кудряшов, в свою очередь, высоко оценил шансы Усика победить Фьюри. У украинца достаточно навыков, чтобы отправить британца «на пол», отметил он. По поводу победы Фьюри над Чисорой он сказал, что неоднократно прогнозировал такой исход.

Фьюри победил Чисору и защитил свой титул чемпиона мира по версии WBC ранее в этот день. После победы Фьюри вызвал на бой Усика. Он назвал его «зайчиком» и пообещал похоронить украинца.

В сентябре Тайсон Фьюри в жесткой форме призвал Александра Усика принять титульный бой в декабре. Однако украинский боец отказался, сказав, что хочет насладиться домашними делами.

Напомним, что Тайсон Фьюри и Александр Усик являются непобежденными боксерами. В активе британца 33 победы, у украинца — 20.

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