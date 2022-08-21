Класс бьет: украинец Усик не позволил британцу Джошуа взять реванш

Бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа не получился фееричным, но любителям бокса было на что посмотреть. Даже без нокаутов и нокдаунов было понятно, что за титулы сражаются мастера экстра-класса. Победу в этом споре одержал украинский боксер. В субботу, 20 августа, на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде он защитил титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Подробности - в материале «Известий».

Лондонский триумф

Первая встреча боксеров прошла 25 сентября прошлого года на стадионе «Тоттенхэма» в Лондоне. Джошуа на родной земле защищал титулы чемпиона мира по четырем версиям и подходил к поединку в статусе безоговорочного фаворита. Британец выглядел абсолютно уверенным в своих силах, а специалисты со всего мира практически единогласно признавали, что украинцу мало, что светит.

Усик же посрамил скептиков, выдав феноменальный бой. Уступающий сопернику в росте и физической мощи украинец захватил инициативу с первого раунда. В глаза бросалось превосходство претендента в скорости, выносливости и мобильности. Джошуа безуспешно пытался достать соперника коронным джебом, но всякий раз был на два шага позади.

Ближе к концу поединка преимущество Усика стало угрожающим. Казалось, что Джошуа вот-вот рухнет на настил ринга, и в последнем раунде дело едва не закончилось нокаутом. От позорного поражения британца спас гонг, однако судьи все равно единогласно отдали победу украинскому боксеру. Миру явился новый чемпион по четырем престижным версиям.

Смена ролей

К ответной встрече соперники подходили в полярных статусах. На этот раз безоговорочным фаворитом был Усик, его победу предсказывали все, в том числе западные боксеры и специалисты. Даже соотечественник Джошуа – Тайсон Фьюри – дал неутешительный для своего земляка прогноз.

«Мне кажется, что Александр слишком хорош для него. Слишком умен, слишком быстр. К тому же Усик левша. Мой прогноз — победа Усика», – заявил Фьюри в интервью Mirror.

На многих произвела впечатление и дуэль взглядов, на которой Джошуа выглядел поникшим и потерянным. Усик же, напротив, превратил мероприятие в театр одного актера. Украинец, облачившись в национальную одежду, одержал уверенную победу в «гляделках», после чего затянул песню на украинском языке. Конечно, боксировать у Усика получается гораздо лучше, чем петь, но выглядел этот перфоманс впечатляюще.

Игра на нервах

Бой-реванш прошел на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Объединенные Арабаские Эмираты). Первые раунды спортсмены потратили на разведку. Никто не форсировал события, но бросалась в глаза нацеленность Джошуа на корпус соперника. Британец проводил короткие комбинации, рассчитывая сбить сопернику дыхание. Усик же спокойно встречал эти атаки, отвечая не очень сильными, но довольно точными джебами в голову.

Ближе к середине боя Джошуа начал активно использовать аперкоты, но Усик был предельно внимателен в обороне. Кроме того, украинцу периодически удавалось проводить острые контратаки. Возможно, ударам Усика не хватало силы, но арбитры не могли их не зачесть.

В первые шесть раундов на ринге так и не произошло ничего примечательного. Усик уверенно уходил от атак соперника и выбрасывал точные ответные удары, но нокдаунами, не говоря о возможных нокаутах, и не пахло.

Чемпионский характер

Ближе к девятому раунду стало понятно, что план Усика на бой полностью работает: украинец легко справлялся с атаками соперника, не позволяя тому нанести акцентированный удар. При этом сам Усик успешно контратаковал.

Джошуа понимал, что для победы ему необходимо форсировать события, а потому в девятом и десятом раундах показал свой лучший бокс. Усик был близок к тому, чтобы оказаться в нокдауне, однако не только выдержал напор претендента, но и смог переломить ход поединка. Последние раунды были как минимум равными.

До последнего не было ясно, кому же отдадут победу судьи, но в итоге рефери раздельным решением отдали предпочтение Усику. В целом, визуальное ощущение от поединка этому вердикту не противоречит. Усик действительно смотрелся боксером более высокого класса, а потому по праву оставил титулы за собой. Теперь у 35-летнего чемпиона — 20 побед и 0 поражений. На счету 32-летнего Джошуа — 24 победы и 3 поражения.