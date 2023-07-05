Украинский боксер Усик подписал контракт на бой с британцем Фьюри

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на поединок с британцем Тайсоном Фьюри. Об этом сообщил во вторник, 4 июля, менеджер украинца Эгис Климас на своей странице в Twitter.

«Мы все действительно хотим, чтобы этот бой случился, и мы хотим поблагодарить Skill Challenge, который пытается воплотить это в жизнь. Просто хотелось бы, чтобы весь мир узнал от команды Усика, что всё готово, подписано и заверено», — заявил Климас.

В декабре прошлого года стало известно, что украинский боксер и англичанин Даниэль Дюбуа поборются за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. В организации не уточнили дату и место проведения боя.

До этого, 3 сентября, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Фьюри в жесткой форме призвал украинца принять титульный бой в декабре. Однако поединок не состоялся из-за отказа украинского боксера.

21 августа Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Бой-реванш состоялся на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (ОАЭ). В тот же день Фьюри назвал поединок Усика и Джошуа одним из худших боев за чемпионский титул. В то же время Джошуа заявил о феноменальном таланте украинца.

26 сентября 2021 году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Усик обладает чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и IBF.

Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в поединке с Диллианом Уайтом, который был признан побежденным техническим нокаутом в шестом раунде.