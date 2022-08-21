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Боксер Джошуа поделился эмоциями от боя с Усиком

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Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Британский боксер Энтони Джошуа заявил о феноменальном таланте украинца Александра Усика.

Класс бьет: украинец Усик не позволил британцу Джошуа взять реванш
Действующий чемпион мира победил раздельным решением судей

«Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мою эмоциональность. Я не тот боксер, который был любителем с пяти лет и имел хорошее будущее с юности. Меня могли посадить в тюрьму, я вышел под залог и начал тренироваться, чтобы научиться драться», — сказал он.

Спортсмен сравнил себя с известными боксерами прошлого — Майком Тайсоном, Сонни Листоном и другими. По его словам, он не готов драться в 12 раундов.

При этом он указал на то, что мог провести поединок лучше, однако считает, что ему удалось продемонстрировать свою упорную подготовку к бою.

«Во мне больше 110 кг, я тяжеловес, это непростая работа. Этот парень — феноменальный талант, давайте трижды поприветствуем его», — заключил Джошуа.

Ранее в этот день Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Бой-реванш прошел на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (ОАЭ). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

На поединок Усик приехал в вышиванке.

В прошлом году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF. А в финале Суперсерии-2018 поражение от Усика потерпел Гассиев.

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