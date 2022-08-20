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Усик приехал на бой с Джошуа в традиционном украинском наряде

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Фото: REUTERS/ANDREW COULDRIDGE
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Украинский боксер Александр Усик приехал на арену «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Объединенные Арабаские Эмираты) в вышиванке. Об этом в субботу, 20 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в этот день состоится его реванш с британцем Энтони Джошуа. Спортсмены выйдут на ринг в 19:00 мск.

Ранее, 11 августа, бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев оценил шансы Усика в реванше с Джошуа. Он считает, что Джошуа «не сможет дышать столько раундов». Он также отметил, что с нетерпением ждет этого боя и будет болеть за Усика.

Накануне Гассиев также заявил, что будет болеть за Усика. По его словам, если у Джошуа не получится нокаутировать Усика до шестого или седьмого раунда, украинский боксер его остановит.

В прошлом году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF. А в финале Суперсерии-2018 поражение от Усика потерпел Гассиев.

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