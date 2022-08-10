Боксер Гассиев будет болеть за Усика в его поединке-реванше с Джошуа
Бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев заявил, что будет болеть за украинца Александра Усика во время его поединка-реванша с британцем Энтони Джошуа.
«Конечно. Он мне нравится как боксер, и я с нетерпением жду этот бой», — сказал Гассиев в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
По мнению Гассиева, если у Джошуа не получится нокаутировать Усика до шестого или седьмого раунда, украинский боксер его остановит.
«Я думаю, до десятого раунда будет досрочная победа 100%. Может быть, не нокаут. Но технический нокаут точно. Он (Усик. — Ред.) его забьет. Мне кажется, он (Джошуа. — Ред.) не будет столько раундов дышать. В первом бою Усик осторожничал. Думаю, сейчас он понял, что Джошуа собой представляет, и уже доведет дело до логического завершения», — сказал он.
Гассиев отметил, что самому ему боксировать с Усиком сейчас рано.
«Мы находимся на разных уровнях, в разном положении. У него свои бои, у меня — свои. Если у меня получится дойти до титульных боев и если у Саши еще будут титульные бои, то мы обязательно встретимся еще раз», — добавил он.
Усик вновь встретится на ринге с Джошуа 20 августа. Спортсмены выйдут на ринг в 19:00 мск.
В 2021 году Усик уверенно одолел Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF.
Ранее, в финале Суперсерии-2018, поражение от Усика потерпел Гассиев.