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Боксер Гассиев поделился ожиданиями от реванша Усика и Джошуа

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Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL
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Бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев оценил шансы украинского боксера Александра Усика в реванше с британцем Энтони Джошуа, который состоится 20 августа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Мне кажется, что если у Джошуа не получится нокаутировать Сашу до шестого или седьмого раунда, то Усик его однозначно остановит. Думаю, что до десятого раунда будет досрочная победа на сто процентов. Может быть, не нокаут, но технический нокаут точно», — рассказал он в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

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Гассиев считает, что Джошуа «не сможет дышать столько раундов». Он также отметил, что с нетерпением ждет этого боя и будет болеть за Усика.

Отвечая на вопрос о вероятности его боя с Усиком, Гассиев указал, что пока об этом рано говорить.

«Мы находимся на разных уровнях, в разном положении. У него свои бои, у меня — свои. Если у меня получится дойти до титульных боев и если у Саши еще будут титульные бои, то мы обязательно встретимся еще раз», — заверил боксер.

В прошлом году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF. А в финале Суперсерии-2018 поражение от Усика потерпел Гассиев.

26 августа 2022 года РЕН ТВ покажет трансляции боев из Екатеринбурга и Сербии. В Белграде пройдет турнир в честь празднования Международного дня бокса между федерациями бокса России и Сербии «Битва у крепости Калемегдан». Главным поединком этого спортивного события станет бой Гассиева и американского боксера Карлоуса Уэлча.

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