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Украинский боксер Усик второй раз победил Джошуа

Боксер Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе
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Фото: Reuters/Andrew Couldridge
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Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Отмечается, что бой-реванш прошел на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Объединенные Арабаские Эмираты). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщал, что Усик приехал на арену в вышиванке.

Ранее, 11 августа, бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев оценил шансы Усика в реванше с Джошуа. Он считает, что Джошуа «не сможет дышать столько раундов». Он также отметил, что с нетерпением ждет этого боя.

Накануне Гассиев также заявил, что будет болеть за Усика. По его словам, если у Джошуа не получится нокаутировать Усика до шестого или седьмого раунда, украинский боксер его остановит.

В прошлом году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF. А в финале Суперсерии-2018 поражение от Усика потерпел Гассиев.

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