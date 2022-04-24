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Фьюри за шесть раундов нокаутировал Уайта и защитил пояс WBC

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Британский боксер Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом на стадионе «Уэмбли» в субботу, 23 апреля.

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Перед боем из 12 раундов Фьюри традиционно спел песню American Pie («Американский пирог») и за половину положенного времени одолел соперника. Уайт был признан побежденным техническим нокаутом в шестом раунде.

В финале боя Фьюри, кроме пояса чемпиона, получил галстук в подарок от президент WBC Маурисио Сулеймана. Боксер третий раз подряд побеждает нокаутом. В его послужном списке — одна ничья, 32 победы и 23 из них — нокаутом.

«Диллиан определенно бесстрашный парень. Я много раз спарринговал с ним в прошлом, и он не проявлял слабости. Так что я ожидаю хорошего боя, по-настоящему жесткого боя, потому что Диллиан — сильный тяжеловес, который входит в пятерку лучших в мире. Он представляет собой настоящий вызов, как и все тяжеловесы. Достаточно одного удара, чтобы вырубить человека, как мы видели много раз. Так что я не недооцениваю его. Я тренировался, как троянский воин», — приводит The Guardian слова Фьюри накануне боя.

В октябре боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деонтея Уайлдера в третьем очном бою и отстоял завоеванный ранее титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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