Фьюри назвал поединок Усика и Джошуа одним из худших боев за чемпионский титул

Поединок украинского боксера Александра Усика и британца Энтони Джошуа — один из худших боев за чемпионский титул в тяжелом весе, заявил британский боксер Тайсон Фьюри. Видеозапись со своим комментарием он опубликовал в Twitter 21 августа.

«Скажу честно, ребята: после просмотра поединка могу заявить, что они оба — дерьмо. Это был один из худших титульных боев в тяжелом весе, который я когда-либо видел», — сказал он.

Спортсмен считает, что он бы победил их обоих за один вечер.

«Достаньте свою чековую книжку. «Цыганский король» здесь, чтобы остаться навсегда», — добавил Фьюри.

Ранее, 21 августа, Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Бой-реванш состоялся на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Объединенные Арабские Эмираты).

Украинский боксер назвал поединок историей. По его словам, в одном из раундов Джошуа пытался побить его, но он выстоял. Кроме того, Усик заявил, что завершит карьеру, если не проведет следующий поединок против Фьюри.

В то же время Джошуа заявил о феноменальном таланте украинца.

26 сентября 2021 году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Усик обладает чемпионскими титулами по версиям WBA, WBO и IBF.