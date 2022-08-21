Усик прокомментировал вторую победу над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик поделился эмоциями после победы над британцем Энтони Джошуа.

«Хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за помощь, сегодня он мне дал много. Мой Бог — Иисус Христос. Посвящаю победу своей стране, семье, команде», — сказал он.

Спортсмен также назвал бой историей. Он отметил, что в одном из раундов Джошуа пытался побить его, но он выстоял и перевернул бой в свою сторону.

Кроме того, Усик заявил, что завершит карьеру, если не проведет следующий поединок против британца Тайсона Фьюри.

Ранее, 21 августа, сообщалось, что Усик победил Джошуа и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Бой-реванш прошел на арене «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Объединенные Арабаские Эмираты). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщал, что Усик приехал на арену в вышиванке.

До этого, 11 августа, бывший чемпион IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев оценил шансы Усика в реванше с Джошуа. Он считает, что Джошуа «не сможет дышать столько раундов». Он также отметил, что с нетерпением ждет этого боя.

Накануне Гассиев также заявил, что будет болеть за Усика. По его словам, если у Джошуа не получится нокаутировать Усика до шестого или седьмого раунда, украинский боксер его остановит.

В прошлом году Усик победил Джошуа в главном боксерском поединке сезона, продержавшись лидером все 12 раундов. Украинский боксер — обладатель чемпионского титула по версиям WBA, WBO и IBF. А в финале Суперсерии-2018 поражение от Усика потерпел Гассиев.