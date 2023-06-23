Зеленский исключил проведение на Украине выборов до конца конфликта

Президентские выборы на Украине не могут быть проведены пока на территории страны идут боевые действия. Об этом в пятницу, 23 июня, заявил «Би-би-си» президент Владимир Зеленский в интервью, видеоверсия которого опубликована в его Telegram-канале.

«Согласно законодательству [Украины], выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий», — ответил Зеленский на вопрос, пройдут ли президентские выборы в 2024 году.

В ходе интервью украинский президент рассказал о передаче ВСУ самолетов F-16. По его словам, Украина будет использовать истребители F-16 уже «через шесть или семь месяцев».

Днем ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе подготовки украинских летчиков применению истребителей F-16.

До этого, 16 июня, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков летом. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва в рамках «ядерной пятерки» заявила Вашингтону о демарше в связи с планами о поставках истребителей F-16 Украине.

6 июня Зеленский заявил, что Киев ожидает от некоторых стран Запада «мощное» количество истребителей F-16.

Ранее, 19 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. В том же месяце Бельгия подтвердила готовность обучать украинцев пилотированию F-16.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.