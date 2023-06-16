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Нидерланды и Дания приступят к обучению украинских пилотов летом

Генсек НАТО Столтенберг: Нидерланды и Дания приступят летом к обучению пилотов ВСУ использованию F-16
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Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
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Дания и Нидерланды начнут обучение украинских летчиков использованию самолетов F-16 этим летом. Об этом заявил 16 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я приветствую новые объявления о предоставлении оружия и обучении для Украины, включая инициативу Нидерландов и Дании начать обучение украинских летчиков», — отметил он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Дания и Нидерланды возглавляют международную коалицию по обучению пилотов и вспомогательного персонала. Вместе с тем окончательное решение по запросу Киева на поставку десятков F-16 пока не принято.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Дания и Нидерланды хотят быть в первых рядах по обучению украинских пилотов, чтобы понравиться гегемону.

Ранее, 10 июня, стало известно, что Канада примет участие в обучении украинских пилотов управлению F-16, а в конце мая готовность обучать украинцев пилотированию F-16 подтвердила Бельгия.

При этом 9 июня зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с «Известиями» отмечал, что истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте.

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Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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