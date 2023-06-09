В Совфеде усомнились в способности F-16 изменить ситуацию на Украине

Истребители F-16 не являются волшебной палочкой, которая решит все проблемы НАТО в украинском конфликте. Об этом 9 июня «Известиям» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Ранее в этот день экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак сказал, что Украина получит истребители F-16 через два-три месяца.

Сенатор отметил, что есть группа стран, которая выступает за поставки Киеву F-16 «по разным причинам, в том числе по коммерческим, по коррупционным, по провокационным». При этом ряд государств считает, что передача истребителей вызовет лишь дополнительные проблемы. Однако Климов подчеркнул, что решение о снабжении Украины военной техникой принимает не Польша.

«Там же они не по команде рот открывают, есть кто по команде, а есть кто просто так. И разбираться в этом тявканье я совершенно не хочу. В любом случае есть объективная реальность, и надо за ней внимательно наблюдать. F-16 не является волшебной палочкой, которая решает все натовские проблемы на украинском театре военных действий», — сказал сенатор.

По его словам, российские системы противовоздушной обороны создавались с учетом параметров таких боевых машин, как F-16.

5 июня военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что украинский министр обороны Алексей Резников может лгать, говоря о том, что Киев не собирается использовать истребители F-16 для летнего контрнаступления. Он изменит свою позицию, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат эти самолеты, считает политолог.

Резников сказал, что ВСУ получат F-16, обученных инженеров и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления.

28 мая Резников сообщил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16. При этом министр не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

В минобороны Украины двумя днями ранее отметили, что украинским войскам нужно четыре эскадрильи по 12 самолетов F-16, то есть всего 48 истребителей.

F-16 — истребитель американского производства, который имеется на вооружении у многих государств. Украина пытается получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок, после того как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.