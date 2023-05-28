Министр обороны Украины заявил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16

На Украине уже отобрали пилотов для обучения управлению истребителями F-16. Об этом 28 мая сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Когда будут готовы технологично все условия, мы начнем обучение. Главное, что наши пилоты готовы, командование воздушных сил уже отобрало кандидатов, соответствующее количество пилотов, а также это инженеры, техники, механики, потому что такая техника нуждается не только в навыках пилотирования, но и в обслуживании», — сказал он в ходе телемарафона.

Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

Ранее, 26 мая, в минобороны Украины заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуется четыре эскадрильи по 12 самолетов F-16, то есть всего 48 истребителей.

Также в этот день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов располагают несколькими десятками истребителей F-16. В настоящее время продолжается их замена на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Как заявил 26 мая МИД Франции, страна может посодействовать обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

Как заявил 25 мая военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, американский истребитель F-16 достаточно устаревший и во многом уступает российским самолетам. Преимуществом российских истребителей является способность преодолевать большие расстояния и летать на более высокой скорости, отметил он.

Между тем 23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.