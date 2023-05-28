Реклама
Прямой эфир
Мир
Кличко заявил о связи ночной вибрации в Киеве с поставками оружия
Мир
Министр обороны Украины заявил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16
Мир
Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек провал контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова заявила о многолетних провокациях Польши по заданию США
Мир
BI сообщил, что Россия лишила Украину важного оружия
Мир
ЦИК Турции заявил об отданных Эрдогану 54% голосов на выборах президента страны
Мир
Генсек НАТО призвал Косово не развязывать конфликт и действовать под эгидой ЕС
Спорт
Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос» после проигрыша в первых двух сетах
Мир
ФРГ установит паритет с Россией после решения об ограничении численности дипмиссий
Общество
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье
Мир
В Сербии предупредили об угрозе вооруженного конфликта в Косово
Мир
Лукашенко призвал всех волнующихся о ядерном оружии вступать в союз РФ и Белоруссии
Сюжет:

Министр обороны Украины заявил о завершившемся отборе пилотов для обучения на F-16

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине уже отобрали пилотов для обучения управлению истребителями F-16. Об этом 28 мая сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

«Когда будут готовы технологично все условия, мы начнем обучение. Главное, что наши пилоты готовы, командование воздушных сил уже отобрало кандидатов, соответствующее количество пилотов, а также это инженеры, техники, механики, потому что такая техника нуждается не только в навыках пилотирования, но и в обслуживании», — сказал он в ходе телемарафона.

Резников не стал комментировать возможное количество поставленных истребителей и сроки их передачи.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
В России назвали планы Запада отправить истребители Украине движением в сторону эскалации

Ранее, 26 мая, в минобороны Украины заявили, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) требуется четыре эскадрильи по 12 самолетов F-16, то есть всего 48 истребителей.

Также в этот день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что решение по поставке Киеву истребителей F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов располагают несколькими десятками истребителей F-16. В настоящее время продолжается их замена на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

Как заявил 26 мая МИД Франции, страна может посодействовать обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания и Нидерланды возглавят коалицию Евросоюза (ЕС) по обучению украинских боевиков пилотированию F-16.

Как заявил 25 мая военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин, американский истребитель F-16 достаточно устаревший и во многом уступает российским самолетам. Преимуществом российских истребителей является способность преодолевать большие расстояния и летать на более высокой скорости, отметил он.

Между тем 23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами. Эта тема оказалась на повестке дня после саммита G7 в японской Хиросиме. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023