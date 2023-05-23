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В посольстве США в РФ назвали нерешенным вопрос поставок F-16 Украине

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Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Cherie A. Thurlby
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США продолжат консультации со своими союзниками и партнерами по поводу поставок Украине F-16. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе американского посольства в Москве.

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После саммита G7 в японской Хиросиме страны так называемого коллективного Запада вплотную занялись этим аспектом военной помощи Украине. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, на той встрече лидеры «большой семерки» наконец решили заложить основы для передачи истребителей Киеву.

Перспективы получения Киевом истребителей четвертого поколения не могли не остаться незамеченными в Москве. Как заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, сейчас идет движение по «лестнице эскалации».

«Широкая реклама этого решения, заранее сделанная Западом, свидетельствует о том, что они хотят обострения, эскалации, причем не просто эскалации, а запугивания в общественном мнении. Но думаю, им это не удастся», — предположил в беседе с «Известиями» глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

В посольстве РФ в США также отреагировали на планы Белого дома и европейских союзников. Как заметил глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов, Штаты полностью подчинили участников «семерки» собственной линии в отношении конфликта на Украине.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву

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