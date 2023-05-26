Премьер Нидерландов оценил вероятность отправки F-16 Украине

Решение по поставке Украине истребителей четвертого поколения F-16 пока не принято, однако Нидерланды серьезно рассматривают такую возможность. Об этом заявил 26 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Окончательного решения пока нет, подчеркнул он на брифинге.

«Но, если мы начинаем подготовку летчиков, вполне очевидно, что мы серьезно рассматриваем и вопрос отправки [истребителей]», — сказал Рютте.

Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов располагают несколькими десятками истребителей F-16. В настоящее время продолжается их замена на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35.

В четверг глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что именно Нидерланды и Дания возглавят коалицию Евросоюза по обучению Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию F-16.

Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

До этого, 23 мая, газета Politico сообщила, что Нидерланды могут стать первой страной Европы, которая передаст Киеву истребители F-16. Поставки могут состояться уже к осени.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления ВСУ. Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.