Politico назвал Нидерланды страной, которая первой передаст F-16 Украине

Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16. Поставки могут состояться уже к осени, сообщает во вторник, 23 мая, газета Politico.

«В настоящее время Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они будут доступны для другого назначения, например для продажи. У Нидерландов также есть еще 18 F-16, которые больше не используются в боевых действиях и также могут быть переданы в другое место назначения», — говорится в статье со ссылкой на представителя министерства обороны Нидерландов.

В ведомстве отметили, что 12 из 18 самолетов изначально планировалось передать частной компании, но затем решение было отложено.

Ранее в этом месяце помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие страны и в каком количестве отправят Киеву F-16. При этом Италия заявила, что не может участвовать в поставках истребителей F-16. В Германии и Финляндии указали, что даже не располагают такими самолетами.

22 мая официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину являются приоритетом для США. За день до этого глава Белого дома Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме пообещал, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16.

Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания, Великобритания и Бельгия.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.