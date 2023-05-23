Реклама
Прямой эфир
Мир
Страны ЕС потребовали компенсации в €10 млрд за поставки оружия Украине
Экономика
Греф заявил об ожидании роста использования юаня во внешних операциях России
Авто
«УАЗы» будут собирать на Кубе
Экономика
Шувалов призвал активизировать создание системы расчетов в валютах стран ШОС и БРИКС
Мир
В Испании заявили о невозможности помочь Киеву с истребителями F-16
Мир
Politico назвал Нидерланды страной, которая первой передаст F-16 Украине
Происшествия
На Эльбрусе пропала группа туристов из Белоруссии
Мир
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Интернет и технологии
«Ростелеком» объяснил сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком
Мир
Глава Татарстана заявил о возобновлении отношений с КНР после пандемии
Мир
Глава разведки Украины заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Политика
В Совфеде заявили о нежелании Зеленского останавливать конфликт на Украине
Сюжет:

Politico назвал Нидерланды страной, которая первой передаст F-16 Украине

Politico: Нидерланды могут первыми поставить Украине истребители F-16
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/GIANLUCA VANNICELLI
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16. Поставки могут состояться уже к осени, сообщает во вторник, 23 мая, газета Politico.

«В настоящее время Нидерланды используют 24 истребителя F-16, которые готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года. После этого они будут доступны для другого назначения, например для продажи. У Нидерландов также есть еще 18 F-16, которые больше не используются в боевых действиях и также могут быть переданы в другое место назначения», — говорится в статье со ссылкой на представителя министерства обороны Нидерландов.

В ведомстве отметили, что 12 из 18 самолетов изначально планировалось передать частной компании, но затем решение было отложено.

Ранее в этом месяце помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие страны и в каком количестве отправят Киеву F-16. При этом Италия заявила, что не может участвовать в поставках истребителей F-16. В Германии и Финляндии указали, что даже не располагают такими самолетами.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин — о рисках дальнейшего расширения НАТО на восток и переговорах с Украиной

22 мая официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину являются приоритетом для США. За день до этого глава Белого дома Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме пообещал, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16.

Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания, Великобритания и Бельгия.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023