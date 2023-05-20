Белый дом анонсировал обсуждение с союзниками поставок на Украину истребителей F-16

США и их союзники в скором времени решат, кто и в каком количестве отправит на Украину истребители F-16. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил помощник президента Джейк Салливан.

«По мере того, как в ближайшие месяцы будет вестись подготовка, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кем они будут поставлены и в каком количестве», — сказал Салливан во время брифинга для журналистов.

Также он подчеркнул, что на все истребители, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России. Киев на эти требования согласен, добавил помощник главы государства.

Ранее в этот день Politico сообщила, что президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $375 млн на саммите G7 в Хиросиме. В совокупности с будущими поставками Киеву истребителей F-16 новый пакет помощи станет демонстрацией поддержки Украины союзниками в предстоящем контрнаступлении, пишет газета.

При этом в начале мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 трудным, о чем заявил в Хельсинки на саммите стран Северной Европы и Украины. Президент Финляндии Саули Ниинистё, в свою очередь, заявил, что Финляндия не станет передавать Украине свои истребители, так как они нужны ей самой.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.