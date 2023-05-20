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Politico сообщило о планах Байдена объявить о новом пакете помощи Киеву на саммите G7

Politico: Байден на саммите G7 в Хиросиме объявит о выделении пакета военной помощи Киеву
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $375 млн на саммите G7 в Хиросиме. Об этом 19 мая сообщает Politico со ссылкой на американские и украинские официальные лица, знакомые с ситуацией.

По информации источников, объявление Байден сделает после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пакет будет включать больше артиллерийских орудий, бронетехники и противотанковых средств.

В совокупности с возможной поставкой Киеву истребителей F-16, на которую США могут также дать добро во время саммита, новый пакет помощи станет демонстрацией поддержки Украины союзниками в предстоящем контрнаступлении, пишет газета.

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19 мая NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома сообщило, что США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. По словам собеседника телеканала, самолеты необязательно будут поступать из Соединенных Штатов, их могут предоставить другие страны в рамках долгосрочного сотрудничества по укреплению безопасности Украины.

Ранее, 9 мая, Соединенные Штаты анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму $1,2 млрд. Такой шаг со стороны минобороны Соединенных Штатов был сделан для того, чтобы показать «неизменную поддержку США Украины, в том числе для укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей в артиллерийских боеприпасах».

При этом газета Politico заявляла, что американское финансирование военной помощи Украине может иссякнуть к середине лета. Как говорится в материале, из $48 млрд, одобренных конгрессом в декабре, осталось $6 млрд, что «вызывает опасения» у законодателей по вопросу дальнейших планов Белого дома.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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