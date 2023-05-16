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Politico сообщило об исчерпании пакета помощи США Киеву на $48 млрд

Politico: одобренный конгрессом бюджет США на поддержку Украины иссякнет к середине лета
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Фото: AP Photo/OSCE SMM
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Американское финансирование военной помощи Украине может иссякнуть к середине лета. Об этом сообщает Politico 15 мая.

Как говорится в материале, из $48 млрд, одобренных конгрессом в декабре, осталось $6 млрд, что «вызывает опасения» у законодателей по вопросу дальнейших планов Белого дома.

Многие конгрессмены считают, что поддержка Киева должна вестись бесперебойно. По словам одного из чиновников, Белый дом обсуждает новый пакет помощи киевскому режиму. Он добавил, что неясно, как могут измениться потребности Украины во время или после контрнаступления, но администрация «полностью привержена» поддержке Киева во время и после боя «в долгосрочной перспективе».

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3 апреля газета The New York Times написала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

25 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что Запад во главе с США продолжает вести гибридную войну против России и в стремлении разрушить страну наращивает поставки оружия Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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