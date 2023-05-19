Реклама
Прямой эфир
Мир
В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Мир
США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету
Общество
В Москве арестовали еще двух фигуранток дела о продаже младенца
Общество
Захару Прилепину успешно провели третью операцию
Спорт
Матыцин призвал допущенных до стартов россиян не бойкотировать турниры
Политика
Американист указал на выгоду для США от смены власти в Турции
Общество
Генпрокуратура РФ признала Greenpeace нежелательной организацией в России
Авто
АвтоВАЗ возобновил производство кросс-седана Lada Vesta
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в развращении школьницы учителя
Происшествия
В подвале дома в центре Москвы найдены человеческие кости и череп
Сюжет:

NBC сообщил о намерении США и союзников передать Киеву истребители F-16

NBC: США и союзники планируют передать Украине истребители F-16
0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Об этом 19 мая сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

По словам собеседника телеканала, самолеты не обязательно будут поступать из Соединенных Штатов, их могут предоставить другие страны в рамках долгосрочного сотрудничества по укреплению безопасности Украины.

При этом чиновник не уточнил, когда Киев получит F-16 и какие страны их предоставят. Тем не менее, он указал, что истребители не будут использоваться во время возможного контрнаступления Украины.

Кроме того, источник телеканала CNN сообщил, что американский президент Джо Байден в ходе саммита стран «Большой семерки» G7 в Японии заявил, что Вашингтон поддержит усилия по обучению украинских пилотов управлению современными самолетами, включая F-16. Все тренировки будут проходить в Европе, однако американский персонал примет участие в учениях вместе с союзниками и партнерами. Предполагается, что обучение начнется в ближайшие недели и займет несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter приветствовал инициативу Байдена.

Гарантия безответственности: Варшава пообещала Киеву новые истребители
Как очередные поставки вооружения повлияют на ход СВО и о чем еще договорился Зеленский во время своего визита в Польшу

Днем ранее 14 членов конгресса направили администрации Байдена просьбу как можно скорее разблокировать поставки истребителей F-16 Украине.

До этого, 17 мая, NYT сообщила, что украинских пилотов не тренируют на F-16 из-за нежелания США. Это отражает степень сопротивления Соединенных Штатов поставке истребителей Украине.

15 мая правительство Великобритании анонсировало летние военные учения совместно с Украиной.

F-16 — это американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны и с начала обсуждений о подготовке к контрнаступлению — в последнее время российская авиация усилила активность в воздушном пространстве страны, именно поэтому Киев добивается поставок.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023