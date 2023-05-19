NBC сообщил о намерении США и союзников передать Киеву истребители F-16

США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16. Об этом 19 мая сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

По словам собеседника телеканала, самолеты не обязательно будут поступать из Соединенных Штатов, их могут предоставить другие страны в рамках долгосрочного сотрудничества по укреплению безопасности Украины.

При этом чиновник не уточнил, когда Киев получит F-16 и какие страны их предоставят. Тем не менее, он указал, что истребители не будут использоваться во время возможного контрнаступления Украины.

Кроме того, источник телеканала CNN сообщил, что американский президент Джо Байден в ходе саммита стран «Большой семерки» G7 в Японии заявил, что Вашингтон поддержит усилия по обучению украинских пилотов управлению современными самолетами, включая F-16. Все тренировки будут проходить в Европе, однако американский персонал примет участие в учениях вместе с союзниками и партнерами. Предполагается, что обучение начнется в ближайшие недели и займет несколько месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter приветствовал инициативу Байдена.

Днем ранее 14 членов конгресса направили администрации Байдена просьбу как можно скорее разблокировать поставки истребителей F-16 Украине.

До этого, 17 мая, NYT сообщила, что украинских пилотов не тренируют на F-16 из-за нежелания США. Это отражает степень сопротивления Соединенных Штатов поставке истребителей Украине.

15 мая правительство Великобритании анонсировало летние военные учения совместно с Украиной.

F-16 — это американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны и с начала обсуждений о подготовке к контрнаступлению — в последнее время российская авиация усилила активность в воздушном пространстве страны, именно поэтому Киев добивается поставок.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.