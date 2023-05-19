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Представитель ВС Украины сообщил об уменьшении срока обучения полетам на F-16

Прдеставитель ВС Украины Игнат: срок обучения украинских пилотов на F-16 составит 4 месяца, а не полгода
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Фото: ТАСС/ZUMA Press Wire Service
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Украинские пилоты смогут обучиться управлению западными военными самолетами за четыре месяца, а не за полгода, как утверждалось ранее. Об этом заявил представитель командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат 19 мая.

«Происходило оценивание наших пилотов — это были боевые пилоты, с боевым опытом, с большим налетом часов. <...> Такие два пилота прошли тестирование в Соединенных Штатах, <...> на авиасимуляторах, на авиатренажерах было оценено, сколько им понадобится времени для того, чтобы овладеть западной техникой — имеется в виду такой самолет, как F-16», — сказал Игнат в эфире телеканала «Рада».

В настоящий момент, как утверждает представитель командования ВС Украины, пилоты активно готовятся к обучению — изучают английский язык и теорию. Игнат подчеркнул, что Великобритания и Франция уже предложили помощь в обучении украинских пилотов.

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Ранее этим днем NYT сообщила, что украинских пилотов не тренируют на F-16 из-за нежелания США. Это отражает степень сопротивления Соединенных Штатов поставке истребителей Украине.

Вместе с тем 15 мая, правительство Великобритании анонсировало летние военные учения совместно с Украиной.

Сообщалось, что они будут реализованы по британской авиационной программе. Как заявляло правительство Соединенного Королевства, в ходе обучения ВС страны намерены научить украинских пилотов управлению западными истребителями, в том числе тренировки будут производиться на американских F-16.

F-16 — это американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны и обсуждений о подготовке к контрнаступлению — в последнее время российская авиация усилила активность в воздушном пространстве страны, именно поэтому Киев добивается поставок.

Одним из самых доступных вариантов для Украины получить именно такой тип истребителя — это запросить их у страны — производителя, США. Последним решением, озвученным по этому вопросы со стороны американских властей, является отказ в поставке.

Так, 17 мая, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение государства не отправлять Киеву F-16 остается неизменным.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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