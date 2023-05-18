NYT рассказала о запрете украинским пилотам тренироваться эксплуатации F-16

Степень сопротивления США поставке американских истребителей F-16 на Украину отражает запрет украинским пилотам тренироваться эксплуатации боевых самолетов, отмечается в статье The New York Times, написанной со слов украинских, американских и европейских источников.

В материале от 17 мая уточняется, что некоторые европейские союзники готовы передать F-16 из собственных арсеналов Киеву. Однако оказание такой военной помощи не может переступить через отказ Вашингтона предоставить Киеву истребители американского производства.

Как сообщил газете высокопоставленный американский чиновник, такой настрой мотивирован в том числе и без того финансово обильной помощью киевскому режиму, а также длительностью доставки F-16 на Украину. В этой связи американская сторона отдает предпочтение подпитке националистов другими видами вооружений.

В этот же день помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что решение США не отправлять на Украину истребители F-16 остается неизменным. Ранее в этот день Бельгия также заявила о невозможности передать Украине F-16.

МИД Нидерландов заявил, что прогресса в переговорах о поставках Украине истребителей F-16 всё еще не достигнуто. Польский президент Анджей Дуда также заметил, что Варшава не готова отдавать F-16. Аналогичное заявление сделал глава минобороны Великобритании Бен Уоллес. К государствам присоединились также Франция, Дания и Финляндия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.