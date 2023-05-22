Госдеп назвал поставки истребителей F-16 Украине приоритетом для США

Поставки истребителей F-16 на Украину являются приоритетом для США. Об этом 22 мая заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

«Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы», — сказал он на брифинге.

Миллер не стал уточнять, когда и как будет реализована программа поставок, а также какие страны примут в ней участие.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по подготовке летчиков Украины к пилотированию F-16 и других военных самолетов. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную США Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной помощи.

Ранее, 20 мая, помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон и его союзники в ближайшие месяцы решат, какие страны и в каком количестве отправят Киеву истребители F-16. Подготовить украинских пилотов к работе на данном типе самолетов уже выразили готовность Дания и Великобритания.

В марте глава Пентагона Ллойд Остин указал, что руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.