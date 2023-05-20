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В Италии исключили поставку Украине истребителей F-16

Вице-премьер Италии Мелони: Рим не может участвовать в поставках Киеву F-16, но рассмотрит вопрос о подготовке пилотов
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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Италия не может участвовать в поставках Украине истребителей F-16, так как не располагает такими самолетами. Об этом заявила в субботу, 20 мая, премьер-министр республики Джорджа Мелони.

В то же время она подтвердила информацию о возможной подготовке украинских пилотов.

«Это решение мы пока не приняли и ведем обсуждение с союзниками», — сказала премьер на пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте итальянского правительства.

До этого от поставок истребителей на Украину отказалась Финляндия. Президент страны Саули Ниинистё объяснил решение тем, что на вооружении страны есть только старые «Хорнеты», которые будут заменены, и заказанные истребители потребуются самой Финляндии.

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Накануне, 19 мая, американский телеканал NBC сообщил, что США и их союзники планируют поставить истребители F-16 Украине, при этом самолеты могут поступить от государств – союзников Вашингтона. По словам помощника американского президента Джейка Салливана, вопрос, кто и в каком количестве отправит самолеты, будет решен в ближайшее время.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, на встрече с лидерами стран G7 в японской Хиросиме пообещал, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

В Киеве, между тем, назвали принятым решение Запада о поставках F-16 и заявили, что остается урегулировать только логистические вопросы.

Однако, как заявила 20 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявления США о поставках Украине истребителей F-16 являются имитацией правового поведения и намеренно вводят в заблуждение. Дипломат также указала на подтасовку данных Вашингтоном с целью реализации собственных целей и задач.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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