Захарова назвала вводом в заблуждение обещания США Украине F-16

Заявления официальных лиц США о поставках Украине истребителей F-16 являются имитацией правового поведения и намеренно вводят в заблуждение. Об этом в субботу, 20 мая, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это имитация какого-то правового поведения. Никакого права, международного права или следования внутреннему законодательству тут <...> нет. Как нет никакого морально-нравственного основания для того, чтобы делать подобные заявления», — сказала дипломат телеканалу «Звезда».

Захарова также назвала заявления США подтасовкой данных с целью реализации собственных целей и задач под видом «псевдогуманитарного начала».

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада якобы уже приняли решение о передаче Киеву истребителей F-16. По его словам, сейчас решаются вопросы, связанные с логистикой.

Накануне помощник американского президента Джейк Салливан во время брифинга рассказал, что США и их союзники в скором времени решат, кто и в каком количестве отправит самолеты. Он добавил, что на все истребители, поставляемые Соединенными Штатами и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории РФ.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, на встрече с лидерами стран «большой семерки» G7 в японской Хиросиме заверил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны и с начала обсуждений о подготовке к контрнаступлению — в последнее время российская авиация усилила активность в воздушном пространстве страны, именно поэтому Киев добивается поставок.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.