В Киеве назвали принятым решение Запада о поставках F-16

Страны Запада уже приняли решение о передаче Киеву истребителей F-16. Об этом заявил в субботу, 20 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Страны приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут всё это оружие, включая F-16», — сказал он в интервью украинскому 24-му каналу.

Подоляк добавил, что сейчас решаются вопросы, связанные с логистикой.

Накануне помощник американского президента Джейк Салливан во время брифинга рассказал, что США и их союзники в скором времени решат, кто и в каком количестве отправит самолеты. Также он подчеркнул, что на все истребители, поставляемые Соединенными Штатами и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, на встрече с лидерами стран G7 в японской Хиросиме пообещал, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

При этом в начале мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвал вопрос передачи Украине истребителей F-16 трудным. Президент Финляндии Саули Ниинистё, в свою очередь, заявил, что Хельсинки не станет передавать Украине свои истребители.

Планы передачи Киеву F-16 прокомментировали в Москве. В частности, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил 20 мая, что, принимая такое решение, страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, но Россия учтет это в своих планах. Он также отметил, что российская сторона имеет все необходимые средства для достижения своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.