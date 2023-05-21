Шольц не стал обсуждать участие ФРГ в поставках истребителей F-16 на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что участие ФРГ в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Об этом он сообщил в воскресенье, 21 мая, телеканалу N–TV.

«Всем известно, что у нас нет даже таких самолетов», — отметил он.

По его словам, обучение боевиков украинских вооруженных формирований на истребителях — «важный сигнал» для РФ. Шольц упомянул, что Германия при этом помогает Киеву танками, боеприпасами и «всеми возможностями противовоздушной обороны».

Также он добавил, что ФРГ после США является страной, которая оказывает Украине наибольшую поддержку.

19 мая помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты и их союзники в скором времени решат, кто и в каком количестве отправит на Украину истребители F-16. Также он подчеркнул, что на все истребители, поставляемые США и другими странами, распространяется обязательство не наносить удары по территории России.

При этом на следующий день Италия заявила, что не может участвовать в поставках истребителей F-16, так как не располагает такими самолетами.

Между тем в начале мая президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление.

Однако еще в марте глава Пентагона Ллойд Остин указал: руководство США считает, что истребители четвертого поколения понадобятся Украине лишь в будущем, а сейчас ей нужны средства противовоздушной обороны.

F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.