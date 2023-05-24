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В МИД РФ предупредили о последствиях в случае поставок Украине истребителей F-16

Рябков: истребители F-16 станут для РФ законной целью при их поставках Украине для боев в зоне СВО
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Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
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Истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации. Об этом в среду, 24 мая, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы многократно говорили, что любая техника, любые вооружения, которые применяются Киевом в зоне СВО и не только, — мы видели, что сейчас произошло в Белгородской области, — безусловно, представляют собой законную цель», — сказал он журналистам.

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Накануне, 23 мая, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе.

Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Между тем военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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