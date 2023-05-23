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Назван срок обучения украинских летчиков управлением истребителями F-16

Для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Joseph Pick
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Для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских. Такое мнение военный эксперт Алексей Леонков высказал во вторник, 23 мая.

«Но мы увидим сразу готовых боевых пилотов, как это было с другой военной техникой, которой, как выяснилось, управляли поляки. Так же будет и здесь: задействуют канадских и польских летчиков», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, логика пилотирования советских самолетов и F-16 сильно отличается. За короткий срок человека можно обучить взлету, посадке и полету в группе, а воевать, выполнять боевые задачи — невозможно.

«Нужно ведь не просто летать, но и правильно пользоваться комплексами вооружений, отрабатывать технику боевого слаживания и так далее. Летчики тренируются по пять лет на таких самолетах», — подчеркнул Леонков.

Также он напомнил о дефиците кадров на Украине. По его словам, к началу конфликта в стране было порядка 120 боевых пилотов, многие из них уже погибли.

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Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения о поставках самолетов Украине свидетельствуют о росте вовлеченности Запада в конфликт, передает НСН.

Он отметил, что риски от поставок Западом Киеву самолетов очевидны.

При этом он добавил, что поставка Западом вооружений Киеву не способна коренным образом изменить ситуацию, передает RT.

В этот же день газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16. Уточняется, что сейчас Нидерланды используют 24 таких истребителя, они готовы к оперативному развертыванию и будут использоваться до середины 2024 года. После этого самолеты будут доступны для другого назначения, например для продажи.

23 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о начале подготовки украинских летчиков для истребителей F-16 рядом стран, в частности Польшей. Он отметил, что этот процесс займет время, но «чем раньше, тем лучше».

Между тем министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявил, что Амстердам ждет «зеленый свет» от США для начала обучения украинских пилотов на F-16.

В то же время Италия заявила, что не может участвовать в поставках. В Германии и Финляндии указали, что даже не располагают такими самолетами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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