Боррель заявил о начале подготовки украинских летчиков для F-16

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о начале подготовки украинских летчиков для истребителей F-16 рядом стран.

«Я рад, что подготовка пилотов для F-16 началась в некоторых странах. Да, ряд стран уже начал подготовку. Это, к примеру, Польша», — сказал он на встрече министров обороны стран — членов Евросоюза (ЕС).

Глава европейской дипломатии также отметил, что этот процесс займет время, но «чем раньше, тем лучше».

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен наряду с этим заявил, что Амстердам ждет «зеленый свет» от США для начала обучения украинских пилотов на F-16.

При этом накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты еще не приняли окончательного решения, передадут ли Украине истребители или это сделают страны ЕС.

Тогда же президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что не ожидает задействования американских военных самолетов в ходе готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его мнению, для военных действий, которые сейчас планирует Киев, F-16 не потребуются.

Также американский президент отметил, что его украинский коллега Владимир Зеленский на встрече в японской Хиросиме в рамках саммита G7 заверил его, что F-16 не будут применяться для ударов по целям на территории РФ.

В свою очередь российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 мая добавил, что обещания США передать Украине истребители в очередной раз демонстрируют правильность решения о начале проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.