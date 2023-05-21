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В США заявили об отсутствии окончательного решения о передаче Киеву F-16 

Салливан заявил, что в США еще не приняли окончательного решения о передаче Киеву F-16 
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Фото: Global Look Press/Yuli Seperi/Sijori Images
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США еще не приняли окончательного решения, передадут ли Украине свои истребители F-16 или это сделают страны Евросоюза (ЕС). Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Я думаю, что с учетом численности этих самолетов в запасах наших европейских союзников и денег, которые выделил нам конгресс, есть много других приоритетов по вооружениям. Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолетов третьим странам, но окончательного решения на этот счет президент пока не принял», — сказал он, отвечая на вопрос о том, передадут ли США Украине самолеты из собственных запасов.

Салливан добавил, что детали поставок истребителей на Украину будут обсуждаться между США и их союзниками. Незадолго до этого он указывал, что вопрос о том, какие страны и в каком количестве отправят Киеву F-16, будет решен в ближайшие месяцы.

Ранее в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что не ожидает задействования американских истребителей F-16 в ходе готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский на встрече заверил его, что F-16 не будут применяться для ударов по целям на территории России.

Байден также пообещал, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

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F-16 — американский истребитель, который есть на вооружении у многих стран. Украина стремится получить это воздушное судно с начала весны, когда начались обсуждения о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особенно активно Киев начал добиваться поставок после того, как российская авиация усилила активность в воздушном пространстве.

При этом в мае Италия заявила, что не может участвовать в поставках истребителей F-16. В Германии и Финляндии указали, что даже не располагают такими самолетами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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